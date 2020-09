Pavilhões B e K de presídio em Rio Branco terão visitas suspensas por 30 dias

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) anunciou que vai suspender por 30 dias as visitas nos pavilhões B e K do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

A medida é em resposta às recentes tentativas de fuga por parte de detentos desses dois setores.

As visitas em todas as unidades prisionais do Acre foram retomadas há algumas semanas após a redução do índice de infecções por coronavírus no Acre.

No entanto, apenas uma pessoa pode entrar no presídio por apenado. Antes da pandemia, havia possibilidade de até três visitas.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, explica que todos os protocolos de segurança estão sendo adotados para evitar a proliferação do vírus nos presídios.

(Foto: Jairo Barbosa)

