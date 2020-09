PCdoB anuncia apoio à candidatura de Neri à reeleição: “Caminharemos juntos”

"Optamos por caminhar com a Socorro na mesma coligação", disse o presidente do partido

O deputado estadual Edvaldo Magalhães, presidente do Partido Comunista do Brasi (PCdoB), declarou ao ContilNet nesta segunda-feira (14), que o partido optou por caminhar na mesma coligação que ajudou a eleger Socorro Neri (PSB) em 2016.

Segundo ele, o apoio era justo e natural, tendo em vista a lealdade à prefeita neste período de gestão iniciada após a renúncia do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) lata concorrer a eleição governamental.

“Optamos por caminhar com a Socorro na mesma coligação. Temos o vereador Eduardo Farias que é líder da prefeita Socorro Neri na Câmara Municipal, além de apoiar as ações da prefeitura”, declarou.

Magalhães disse ainda, que o partido informou a decisão de caminhar com Socorro a dirigentes do PT. “Conversamos e falamos do nosso posicionamento”, relatou.

