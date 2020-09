PCdoB desiste de candidatura própria e pode apoiar o PT nas eleições em Rio Branco

O que se tem certeza, é que a deputada federal Perpétua Almeida não irá para o sacrifício aos 45 minutos do segundo tempo

A ideia de lançar uma candidatura majoritária para disputar a prefeitura de Rio Branco foi descartada pela executiva do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). A informação repassada por figuras próximas à direção. Cogita-se que a sigla poderá apoiar o PT, que tem como candidato o deputado estadual Daniel Zen.

A reportagem do ContilNet apurou que logo após o rompimento da aliança com a prefeita Socorro Neri (PSB), dirigentes de vários partidos, tanto de esquerda, quando de direita, procuraram o PCdoB em busca de aliança. O que se tem certeza, é que a deputada federal Perpétua Almeida não irá para o sacrifício aos 45 minutos do segundo tempo.

Neste momento, líderes partidários do PCdoB e PT estão reunidos em busca de fechar uma aliança para disputar a prefeitura da capital. No entanto, a parceria não está fechada e a divulgação será até o meio dia de hoje.

