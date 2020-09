PCdoB oficializa apoio à chapa do PT e PSol para a prefeitura de Rio Branco

Presidente municipal afirmou que posição prevaleceu com muita naturalidade no partido

Após ser rifado da coligação que disputa a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB), o PCdoB oficializou, nesta sexta-feira (18), em coletiva de imprensa, a adesão à chapa do candidato do PT Daniel Zen, que tem como vice Claudio Ezequiel, do PSol.

A decisão foi tomada em convenção do partido na quarta (16), ocasião em que a legenda desistiu de apresentar candidatura própria, conforme havia anunciado na segunda (14), logo após descobrir que ficaria de fora do palanque de Neri.

O presidente municipal do PCdoB, o ex-vice-prefeito Márcio Batista, disse que a posição é pela adesão de corpo e alma à coligação encabeçada pelos petistas. “Prevaleceu com muita naturalidade na nossa sigla. Se é verdade que no primeiro momento não era esse o arco de aliança que fazíamos parte, era apenas por diferenças pequenas de entendimento”.

Batista disse que as divergências foram seladas de maneira ética, sincera e pela porta da frente. “O PT e o PSol entenderam nossa posição e diziam que as portas estavam rigorosamente abertas porque nós tínhamos posicionamentos semelhante, que é a oposição ao governador Gladson Cameli e ao presidente Bolsonaro”.

O deputado estadual Edvaldo Magalhães lembrou que o PCdoB foi convidado pela prefeita Socorro Neri e pelo PSB para permanecer na aliança. “E nós concordamos. Dialogamos com o PT e externamos nossas razões em caminhar com o PSB”. Ele reconheceu que houve resistência da prefeita e do PSB às pressões que resultaram na retirada do PCdoB da coligação.

Para Daniel Zen, sua chapa é a única entre as sete que se mantém no campo progressista. “Esse não é um reencontro porque nós não nos desencontramos. Nossas conversas têm sido abertas e não houve qualquer resquício de insatisfação e rusga. PT e PCdoB nunca saíram do lugar onde sempre estiveram. Quem saiu, com o perdão do paradoxo, é quem acabou permanecendo lá”, disse.

