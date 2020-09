PCdoB vai apoiar Daniel Zen e Cláudio Ezequiel rumo à Prefeitura de Rio Branco

O PCdoB decidiu no final da manhã desta quarta-feira (15) que vai caminhar com o Partido dos Trabalhadores e o PSOL rumo à Prefeitura de Rio Branco. A informação foi confirmada pelos presidentes Eduardo Farias (regional) e Márcio Batista (municipal). A aliança fortalece a candidatura de Daniel Zen (PT) e seu vice, Cláudio Ezequiel (PSOL).

O presidente do PCdoB municipal, Marcio Batista, disse que a conversa, que contou com lideranças do Partido dos Trabalhadores, foi proveitosa. “Nós tivemos uma boa discussão com a direção do PT e estaremos encaminhando a posição de aliança com o Partido dos Trabalhadores, isso será formalizado na nossa convenção de hoje. Vamos fazer uma coletiva na sexta-feira, para juntamente com os candidatos Daniel e Cláudio sobre essa posição”.

Eduardo Farias, presidente da executiva estadual, afirmou que “nós nunca cortamos o diálogo com o PT”. E acrescentou: “nós temos visões diferentes sobre a caminhada, mas com esse episódio da convenção do PSB, com negativa da nossa aliança, nós reabrimos o debate com eles e acertamos a caminhada juntos”, justificou.

