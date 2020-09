Perlla posta vídeos e fotos íntimas em aplicativo suspeito de pornografia; veja

Além de ter a sua própria conta no aplicativo, Perlla também convida outras mulheres para trabalharem na plataforma. Ela afirmou que é uma agente Bigo Live e que criou a empresa Perlla Agency especialmente para empresariar quem trabalha no app. “Tenho mais de 180 pessoas na minha agência. A China precisa de representantes legais que tenham bastante influência”, explicou a cantora.

É Perlla quem convida as mulheres para entrar no Bigo Live. No @perllaagency, há um vídeo da cantora dizendo: “Para você que está precisando fazer um dinheiro, eu quero te apresentar a Perlla Agency. Você ganha em dólares fazendo lives. Se você quer ganhar trabalhando com o celular, arrasta aqui. Temos 30 vagas e estamos priorizando mulheres. Nada de pornografia, é proibido”, afirma.

Porém, nem sempre isso fica claro para as mulheres que são procuradas. A baiana Suellen de Paula foi abordada pela própria Perlla no Instagram no dia 2 de julho. Na mensagem, a cantora afirma que gostou de perfil, propõe um trabalho com ganhos semanais em dólares e pede que ela entre em contato com um dos recrutadores da agência pelo WhatsApp, sem dar muitos detalhes.

Suellen é dançarina e achou que a proposta poderia se tratar de um trabalho na área, mas se surpreendeu com o material enviado por uma das recrutadoras de Perlla. “Depois que li todo o conteúdo enviado, cheguei a conclusão que elas estavam me propondo a fazer parte de um tal app erótico, no qual eu poderia fazer todo tipo de exposição sexual, pois os lucros viriam a depender do que eu fizesse, chegando a ganhar até US$ 10 mil”, afirma ela.