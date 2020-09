PF deflagra operação em Cruzeiro do Sul e prende membros de facção criminosa

Com o apoio da Polícia Civil, Polícia Militar e do Iapen, agentes da Polícia Federal deflagraram na manhã desta quarta-feira (30) uma operação em Cruzeiro do Sul.

Batizada de Operação Lázaro, a ação tem o objetivo de investigar e prender envolvidos em organização criminosa e tráfico de drogas em todo o Estado.

Cerca de nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos, de acordo com a polícia.

Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas, outra por integrar facção criminosa e a última por posse ilegal de arma.

