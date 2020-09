Pleno do Tribunal de Justiça é quem vai decidir o novo conselheiro do TCE

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) está proibida de realizar qualquer aprovação para preencher a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) até o Pleno do Tribunal de Justiça, que reúne todos os desembargadores da corte, julgar a matéria.

A decisão foi tomada pela desembargadora Regina Ferrari, do Tribunal de Justiça do Estado (TJAC).

A magistrada acatou um mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas.

A associação ingressou com a liminar do recurso contra a decisão da Aleac, que não aprovou a indicação da auditora substitua Maria de Jesus Carvalho de Souza, para ocupar o cargo do conselheiro José Augusto Faria, por ter mais de 65 anos.

Na decisão tomada nesta segunda-feira (21), Regina Ferrari proibiu o governo do estado de fazer qualquer outra indicação para a vaga de conselheiro, antes da decisão do pleno do TJ.

