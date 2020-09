PM apreende revólver, rifle e pistola 9 milímetros em Sena Madureira

A atuação firme de combate a criminalidade desenvolvida pelas forças policiais resultou na apreensão de três armas de fogo em Sena Madureira no último final de semana. No perímetro urbano, policiais militares localizaram e apreenderam um revólver e um rifle em locais distintos, já na zona rural, dois homens portavam uma pistola 9mm de uso restrito policial.

De acordo com o 8° batalhão, a apreensão ocorreu nas altura do quilômetro 38 da BR-364, sentido Rio Branco. Na ocasião, passava uma viatura descaracterizada quando os infratores pichavam placas de trânsito com a marca de uma organização criminosa, ao realizar a abordagem, os policiais encontraram a pistola 9mm carregada de munições.

Nesse caso, houve autuação por porte ilegal de arma, organização criminosa, dano ao patrimônio, e corrupção de menor, já que um deles é menor de idade.

O material foi entregue na delegacia de Sena Madureira juntamente com um maior de idade e o menor infrator. Este ano, as polícias apreenderam dezenas de armas de fogo em poder de criminosos no Vale do Iaco.

