PM encontra carro utilizado na execução de adolescente de 14 anos no Calafate

O Prisma prata de placa OVG-1614 foi abandonado no Polo Geraldo Mesquita logo após o crime

O carro usado no homicídio de José Guilherme Santos de Almeida, de 14 anos, foi localizado no Polo Geraldo Mesquita pelo 1° Batalhão da Polícia Militar, no fim da tarde desta terça-feira (8),

O veículo, um Prisma prata de placa OVG-1614, foi abandonado logo após o assassinato do adolescente, que morreu em uma casa na Rua Chico Mendes, no Novo Calafate, ao levar 15 tiros.

O carro foi guinchado até a Delegacia de Flagrantes (Defla) para a produção de um boletim informativo e depois encaminhado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para passar por perícia criminalística.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que atua para encontrar os autores e solucionar o crime.

