Pocah revela ficada com Bárbara Labres

O relacionamento de Pocah com Ronan Souza vai firme e forte. A cantora, que já é mãe de Vitoria, de um ano, até planeja aumentar a família em breve. Mas, durante uma entrevista, a funkeira relembrou relacionamentos antigos com mulheres. E citou ter se relacionado ao menos com quatro famosas.

“Foi a Rebecca? A MC Mirella?”, perguntou Matheus Mazzafera, que ouviu uma negativa das duas primeiras.

“A Mirella foi só um selinho, não teve língua”, disse Pocah, aos risos, que pediu segredo para revelar alguns nomes. “Você vai me expor!”

Foi então, que a artista contou no ouvido do amigo de quem se tratava. Só que o apresentador não guardou segredo.

“Eu não vou falar. Até porque é uma DJ muito bonita. O Joyce (a produtora do canal), a gente poderia gravar com a Bárbara Labres, ela é uma DJ muito bonita”, disse Mazzafera, aos risos.

“Eu não sei porque ainda acredito no Matheus”, disse Pocah, aos risos.

Na entrevista, Mazzafera até tentou descobrir o nome de outras famosas, chutou Tati Zaqui, mas ganhou a negativa da ex-MC Pocahontas.

Pocah não foi a única a viver um romance com Bárbara Labres. A DJ, que ficou famosa ao tocar no “Central da Copa”, programa comandado por Tiago Leifert, em 2018, já teve um affair com Bianca Andrade (a Boca Rosa).

