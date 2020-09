Poder feminino: Mulheres são maioria do eleitorado no Acre em 2020

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que as mulheres seguem como maioria do eleitorado no Acre. Em 2020, o estado tem pouco mais de 290 mil votantes femininas (51,6%), contra 271,2 mil eleitores do sexo masculino.

Nas Eleições de 2018, o número de mulheres aptas a votar era de 282,5 mil e o de homens, 264,9 mil.

Neste ano, elas ganham deles em todas as faixas etárias, com exceção da de 16 anos (595 contra 617). A presença feminina é maior entre 25 e 34 anos, com 70,8 mil votantes. Essa faixa também tem a maior quantidade de eleitores homens, com 64 mil aptos a participarem das Eleições.

