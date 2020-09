Polícia Civil prende motorista de aplicativo flagrado com 46 kg de drogas no Acre

Na manhã desta terça-feira, 22, a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, distante 640 km da capital, por meio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um motorista de aplicativo.

O acusado já vinha sendo investigado pela especializada pelo crime de tráfico de drogas.

PUBLICIDADE

Em posse do acusado, os agentes encontraram cerca de 46 kg de drogas, em seu veículo, no bairro Nossa Senhora das Graças. O acusado e reincidente respondia pelo mesmo crime em liberdade.

A investigação da Polícia Civil confirmou a participação do acusado tanto no crime de tráfico de drogas como envolvimento com o crime organizado.

O mandado de prisão é da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários