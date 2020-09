Polícia Penal impede fuga de presos no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) impediram a fuga de três presos do pavilhão “B” da Unidade de Recolhimento Provisório, localizada no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Outros oito detentos também tentariam a fuga, não fosse a ação rápida dos policiais penais.

De acordo com a direção da unidade, a equipe de plantão foi acionada pelos policiais que fazem a monitoração por vídeo, que perceberam a movimentação estranha no solário do pavilhão B. No local se encontravam três presos da cela 5 que haviam saído por meio de um buraco feito no forro.

A ação rápida dos policiais possibilitou a captura dos detentos antes que estes alcançassem a área externa do pavilhão.

Os 11 presos da cela 5 do pavilhão “B” foram conduzidos ao isolamento preventivo e responderão a procedimento disciplinar para apurar a falta cometida.

