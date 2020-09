Polícia prende foragido do Mato Grosso em Sena Madureira

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 30, a Polícia Civil no município de Sena Madureira, distante 144 km da capital, prendeu o foragido da Justiça de Mato Grosso-MT. Além da prisão do foragido, a Polícia Civil também prendeu mais três pessoas com envolvimento direto como crime de tráfico de drogas.

Após trabalho investigativo da equipe de agentes de Polícia Civil, coordenados pelo delegado Marcos Frank, foi possível identificar o foragido condenado pela Justiça do Estado de Mato Grosso. De acordo com o delegado, a prisão ocorreu na residência do foragido, localizada no bairro Jardim Primavera e o crime cometido pelo infrator é de estupro.

Além das prisões no município de Sena Madureira, a Polícia Civil também prendeu duas pessoas em Rio Branco pelo crime de tráfico de drogas que, de acordo com a mesma investigação, o casal S. S. S e D. da D. M. enviava drogas para abastecer “bocas de fumo” daquele município.

Ao todo, foram efetuadas quatro prisões que, para o delegado Marcos Frank, foram muito importantes para retirada de circulação de ativos criminais.

“São prisões importantes para a Polícia. Conseguimos neutralizar parte do envio de drogas que chegava até o município e conseguimos prender um foragido do Estado de Mato Grosso, o que demonstra forte interação com outros estados da federação”, declarou Marcos Frank.

