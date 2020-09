Policiais penais encontram túnel que liga cela a esgoto em presídio de Rio Branco

Durante verificação de estrutura realizada ao logo da manhã e início da tarde desta terça-feira, 29, policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) encontraram um buraco na cela 20 do pavilhão K da Unidade de Regime Fechado nº 1, localizada no Complexo Penitenciário de Rio Branco.

O buraco foi encontrado em uma das pedras utilizadas como base para colchão. Ao realizar a verificação, perceberam que a base estava diferente do comum. Diante disso, retiraram o barro de dentro da estrutura e encontraram um buraco que dava acesso ao sistema de drenagem do Complexo.

De acordo com o presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, o sistema de drenagem dá acesso à área externa do pavilhão, de onde os 18 presos da cela empreenderiam fuga. Após saírem do pavilhão, os detentos escalariam os muros da unidade.

Para as escavações, os detentos utilizaram uma enxada artesanal feita com uma chapa de ferro da própria estrutura.

Os 18 presos foram realocados em outra cela e responderão a processo administrativo disciplinar para apurar a falta cometida.

Visitas suspensas

Diante da ocorrência desta terça-feira, 29, e da tentativa de fuga registrada no último sábado, 26, a equipe gestora do Iapen resolveu pela suspensão de visitas nos pavilhões K e B. “As visitas serão suspensas nos respectivos pavilhões pelo período de 30 dias a partir das datas das ocorrências”, frisou o presidente do Iapen, Arlenilson Cunha.

