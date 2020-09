Policiais penais impedem mais um plano de fuga no presídio de Sena Madureira

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária frustraram mais um plano de fuga de reeducandos, na manhã desta segunda-feira, 21. O fato aconteceu na Unidade Penitenciária Evaristo de Morais, em Sena Madureira.

De acordo com o diretor da unidade, Ediney Siqueira, durante revista de rotina, os policiais encontraram o início de dois buracos na cela 08 do bloco 09. No local, cumprem pena oito presos. “Graças ao trabalho dos policiais penais, que vêm desempenhando o trabalho com excelência, esse plano não teve continuidade”, afirmou o diretor.

Na cela também foram encontrados um mini celular e três barras de ferro afiadas. Os detentos foram encaminhados ao isolamento preventivo e responderão a processo administrativo disciplinar para apurar a falta cometida.

