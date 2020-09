Ponte do Km 59 de Brasileia entra na fase de conclusão

Quem anda pela zona rural de Brasileia percebe os avanços e melhorias que a gestão tem realizado nos ramais, com abaloamento, recuperação e construção de pontes, piçarramento, saídas d’água e outros serviços.

A Prefeitura de Brasileia entrou em fase final na construção da ponte do quilometro 59, que passa pelo Rio Xapuri, onde o assoalho da ponte já está todo pronto garantindo a travessia com maior segurança e ajudando os moradores da comunidade escoar sua produção.

Em fase final desta importante obra, da qual foi realizado com recursos próprios da Prefeitura de Brasileia, com apoio do bate-estaca que o Governo cedeu, os moradores do ramal poderão transitar no inverno a verão. A obra será entregue até o final da semana que vem.

