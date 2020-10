Por conta da pandemia, Diocese fará carreata em comemoração ao Círio de Nazaré

E a programação do Círio seguirá as medidas das autoridades sanitárias

Com o tema Maria Mulher da Esperança ‘ A esperança é a âncora da alma’ (Rm 6,19), o tradicional Círio de Nazaré, acontecerá de forma diferente neste ano de 2020.

Devido à pandemia causada pelo Covid-19, o encontro da imagem de Nossa a de Nazaré com a imagem de seu filho Jesus, nas águas do rio Acre, e a procissão, que reuniam milhares de pessoas todos os anos, foram cancelados. E a programação do Círio seguirá as medidas das autoridades sanitárias, para proteger a vida e saúde dos fiéis.

PUBLICIDADE

Em comunicado publicado nas redes sociais, o reitor da catedral, padre Manoel Costa, divulgou o cronograma da nova programação para a celebração do Círio, na qual constam visitas da imagem da padroeira de Rio Branco à igrejas, missas e carreatas.

Veja o cronograma:

VISITA DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

27/ 09 – Área Missionária Divina Misericórdia

03/10– Paróquia São Sebastião

04/10 – Área Missionária Cidade do Povo

10/10 – Paróquia Imaculada Conceição

APRESENTAÇÃO DO MANTO 2020

04/10 – Catedral Nossa Senhora de Nazaré – Missa, 17h

11 DE OUTUBRO – DIA DO CÍRIO

8h – Missa Solene na Catedral Nossa Senhora de Nazaré

9h15 – Carreata com Maria (Ruas do Centro, do bairro da Base e ruas do bairro do

Bosque)

17h – Missa Solene na Catedral Nossa Senhora de Nazaré.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários