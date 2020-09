Prazo para convenções termina quarta; veja quem já lançou candidatura na capital

A temporada de convenções partidárias em todo o Brasil chega à sua reta final. Legendas têm até esta quarta-feira (16) para oficializarem sua participação nas Eleições municipais majoritárias e proporcionais de novembro.

Em Rio Branco, cinco dos sete pré-candidatos a prefeito lançaram seus nomes à disputa. Quem abriu a agenda de convenções foi Jarbas Soster, do Avante, que tem como vice Afonso Fernandes (DC), em ato realizado na sexta (11).

PUBLICIDADE

Na mesma data, Tião Bocalom (Progressistas) e Marfisa Galvão (PSD) oficializaram candidatura a prefeito e vice, respectivamente.

No sábado (12), duas convenções apresentaram as chapas Minoru Kinpara (PSDB) e Celestino Bento (PSL), além de Jamyl Asfury e Vanda de Paula, ambos do PSC.

Os petistas fizeram seu ato no domingo (13) e confirmaram a candidatura do deputado estadual Daniel Zen (PT), que terá como vice Claudio Ezequiel, do PSol.

Apenas Roberto Duarte (MDB) e Socorro Neri (PSB) ainda não oficializaram a participação na disputa. Ambos farão suas convenções nesta segunda (14), às 18h. Duarte anuncia se vice durante a convenção, e Neri, terá Eduardo Ribeiro (PDT).

O primeiro turno das Eleições acontece daqui a dois meses, em 15 de novembro. Já o segundo está marcado para o dia 29 do mesmo mês.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários