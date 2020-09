Prefeito Clodoaldo Rodrigues recebe deputada federal Jéssica Sales

urante toda semana o prefeito Clodoaldo Rodrigues vem recebendo em seu gabinete diversos parlamentares da bancada federal. Nesta quinta-feira, 17, foi a vez da deputada federal Jéssica Sales, MDB, que veio fazer uma visita institucional ao prefeito Clodoaldo Rodrigues para reafirmar o compromisso com a liberação de recursos para o município.

A reunião foi muito proveitosa, pois Jéssica Sales garantiu todo o apoio na liberação dos mais de R$ 75 milhões destinados à prefeitura, Bem como também garantiu o empenho na alocação de mais recursos para o município.

“Já destinei mais de R$75 milhões somente para Cruzeiro do Sul. São recursos para diversas obras de infraestrutura que estão e serão liberadas para melhorarmos a qualidade de vida da nossa população”, frisou a deputada.

A parlamentar agradeceu a receptividade do prefeito Clodoaldo e afirmou que o trabalho em parceria continuará.

”Nosso prefeito Clodoaldo sempre foi um amigo e hoje vim dizer a ele que continuarei trabalhando firme e agora com mais empenho pela nossa cidade. Conheço a seriedade do Clodoaldo e continuaremos trabalhando firme e em parceria”, enfatizou.

O prefeito Clodoaldo Rodrigues afirmou que continuará a boa relação com todos os parlamentares da bancada federal. Pois, o empenho de cada parlamentar acarretará nas melhorias de vida da população cruzeirense.

“Estou muito contente com as visitas de nossos parlamentares, continuarei com essa relação de amizade e receptividade. Pois, são nossos parlamentares que correm atrás de recursos em Brasília para ajudar os prefeitos a governarem”, destacou Clodoaldo.

O prefeito também agradeceu a presença de Jéssica Sales e todo o seu empenho em trabalhar por Cruzeiro do Sul e afirmou que mesmo sendo de partidos diferentes sempre estará buscando ajuda da parlamentar.

