Prefeito Clodoaldo Rodrigues recebe visita de representantes da Federação das Indústrias

Com o objetivo de estreitar as relações institucionais entre os setores público e industrial, o prefeito Clodoaldo Rodrigues recebeu em seu gabinete no último sábado, 26, a coordenadora da Federação das Indústrias do Acre em Cruzeiro do Sul, Janaína Terças e também, Assur Barbary, assessor de relações institucionais da Federação das Indústrias, para discutirem parcerias que visem o desenvolvimento social e econômico do município de Cruzeiro do Sul.

O encontro foi bastante produtivo. Pois, o prefeito Clodoaldo entende que é necessário o poder público atuar na desburocratização de alguns segmentos da indústria para que aconteça a fomentação do mercado de trabalho e a geração de empregos, uma vez, que a administração pública não tem condições de empregar toda a população.

PUBLICIDADE

Clodoaldo Rodrigues ouviu dos representantes da Federação das Indústrias a idealização de projetos importantes para o setor industrial, como por exemplo, o projeto Prefeito Empreendedor, que visa a parceria prefeitura/ indústria no desenvolvimento de ações de geração de emprego através de incentivos fiscais por parte da prefeitura.

A coordenadora da Federação das Indústrias em Cruzeiro do Sul, Janaína Terças, destacou a importância da relação de parceria entre os dois poderes. “Viemos nesta manhã fazer essa visita ao prefeito Clodoaldo e nos colocar a disposição para ajudarmos na sua administração. É fundamental o bom relacionamento entre a indústria e o poder público para fomentarmos nossa economia”, disse.a

O prefeito Clodoaldo destacou o bom trabalho realizado por Janaína frente à Federação das Indústrias em Cruzeiro do Sul. “Estou muito feliz com a presença dos representantes da Federação das Indústrias aqui, quando vereador desenvolvemos muitas ações em parceria e agora na gestão continuaremos com essa parceria no intuito de fazermos nossa cidade crescer cada vez mais. Sabemos da importância do setor comercial e industrial na geração de empregos e na fomentação da nossa economia”, concluiu.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários