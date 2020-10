Prefeito de SC, Piroca diz que não vai concorrer à reeleição ‘pelo bem comum’

Situação é inédita no município, emancipado há quase 25 anos. Candidato único precisa ter 50% dos votos válidos mais um para ser considerado eleito

O prefeito de Barra Bonita, Moacir Piroca (PSD), cidade de Santa Catarina com apenas uma chapa registrada para o Executivo nas eleições 2020, abriu mão de concorrer à reeleição “pelo bem comum”. Ele e o vice Sanir Francisco Bedin (PT) vão apoiar a chapa ‘Unidos por Barra Bonita’, composta pelo candidato Agnaldo Deresz (MDB) e o vice Roberto Francisco Giongo (PSDB).

A situação é inédita no município, emancipado há quase 25 anos. Segundo Moacir, como ele e o vice foram eleitos em 2016 com uma coligação de quatro partidos, o propósito agora foi buscar a eleição de novos nomes, de siglas aliadas. A oposição na cidade era até então feita pelo MDB, que no momento possui três das nove cadeiras da Câmara de Vereadores.

“Foi tentado um acordo com a oposição para fazer um consenso do município, participei de algumas reuniões e a conversa evoluiu. A maioria entendeu ser melhor assim, há um interesse pelo bem comum”, explica o prefeito.

O líder do Executivo de Barra Bonita defende que há a intenção de colocar os interesses da cidade acima dos individuais, e que isso vai funcionar. Mesmo assim, Moacir espera alguma resistência por parte de quem foi contra a inscrição de uma chapa única na cidade, o que deve causar algum desgaste ao próximo governo.

Pela legislação eleitoral, o candidato único precisa ter 50% dos votos válidos mais um para ser considerado eleito. Como votos brancos e nulos não contam como válidos, na prática o candidato precisa de um só voto para se eleger, que pode ser o dele mesmo.

Para a Câmara de Vereadores, apenas 18 nomes vão disputar as nove vagas disponíveis.

Com 1,9 mil habitantes, Barra Bonita tem na agricultura a principal fonte de recursos (90%). Produção de leite, suínos, gado de corte e agora de tilápia, que cresceu 20% no ano passado, são os pilares da economia local.

