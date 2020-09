Prefeito do interior do Acre contrata médico sem licitação no valor de R$ 100 mil

O Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) aponta que o prefeito de Porto Walter, José Estephan Barbary (MDB), teve sua prestação de contas referente ao exercício de 2017 considerada irregular após uma série de erros.

A corte entendeu que Barbary descumpriu o limite máximo de 54% da receita corrente líquida com despesas de pessoal, além da ausência de criação do sistema de controle interno na atual gestão.

Na análise, o conselheiro-relator, Ronald Polanco Ribeiro, destacou que houve déficit no valor de R$ 43 mil em razão da não contabilização do valor integral das Obrigações Patronais, além de empenho em valor maior que o contratado, referente ao contrato nº 001/2016, firmado com a empresa Vance Assessoria & Auditoria Contábil Eireli – ME.

Como medida, o TCE determinou o encaminhamento da cópia da prestação de contas ao Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e à Câmara de Porto Walter para adoção dos devidos procedimentos administrativos.

(Foto: Arquivo)

