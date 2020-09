Prefeitura apresenta mudanças no transporte Público para a parte Alta da cidade

Devido à pandemia da covid-19, o Sistema Integrado de Transporte Urbano de Rio Branco – SITURB, precisou passar por constantes adequações para se adaptar às mudanças de faixas que foram da vermelha a amarela, nível que nos encontramos atualmente.

O Coronavírus também trouxe a necessidade de reequilíbrio do sistema e a busca de condições para o retorno pleno da oferta de transporte público, sendo necessário o remodelamento e a otimização da operação.

Na manhã de hoje, 25, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTrans, reuniu os representantes dos bairros da parte alta da cidade para apresentação do modelo de sistema de transporte que será implantado pela Prefeitura de Rio Branco naquela região, a partir do mês de outubro.

O Diretor de Transportes da RBTrans, Diego Parreira foi responsável por apresentar o planejamento para atender a Regional Tancredo Neves. Chamado de Sistema Tronco-Alimentando, a operação consiste na sistematização e integração de transporte coletivo, fazendo uso do Terminal de Integração do bairro Adalberto Sena, com implantação de linhas alimentadoras, que irão trazer o cidadão de dentro dos bairros da Regional Tancredo Neves, para fazerem uso da linha troncal, que realizará somente o percurso que liga o Terminal Central ao Terminal Adalberto Sena.

Diego Parreira explicou que as linhas troncais percorrem avenidas e principais ruas ligando cada Terminal de Integração ao Terminal Central da cidade. “A grande novidade é que os ônibus que serão utilizados nessa troncal são articulados e bi-articulados, além de climatizados, o que oferece maior conforto à população”, disse ele.

A Superintendente da RBTrans, Sawana Carvalho, destacou que a prefeitura de Rio Branco fazendo esse enfrentamento à Covid-19, buscou segurança e consultou o Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus sobre o uso do ar-condicionado nos ônibus. “Buscamos trabalhar com transparência e de forma participativa, por isso, o convite para que essas lideranças viessem conhecer e opinar sobre a operação que vamos implantar na parte Alta da cidade e que irá beneficiar 13 bairros”, destacou Sawana.

Carvalho explica ainda que serão utilizados três ônibus articulados e um biarticulado. “A capacidade do biarticulado é de 200 pessoas, sendo que desse total, 60 são sentadas. Com uma maior capacidade de passageiros o distanciamento social é mais fácil de ser cumprido”, explicou ela.

Questionada sobre os benefícios da linha troncal, Sawana respondeu: “Teremos redução no tempo de espera e de viagem dos usuários. Estamos contribuindo para o combate a Covid-19, reduziremos o custo operacional do sistema e estaremos proporcionando melhoria no conforto dos passageiros”, disse.

Ao término da reunião a RBTrans proporcionou aos presentes uma volta no biarticulado, saindo da frente da Prefeitura e fazendo o percurso que será implantado, passando pelos Terminais Central e Adalberto Sena.

“Mostrar para os líderes de bairros como será o funcionamento, demonstra abertura de diálogo e a tendência de melhorar cada vez mais”, destacou o presidente do bairro Wanderley Dantas, Sidney Matias.

Os 13 bairros beneficiados serão: Alto Alegre, Adalberto Sena, Defesa Civil, Xavier Maia, Juarez Távora, Irineu Serra, Montanhês, Placas, Wanderley Dantas, Mulateiro, Jorge Lavocat, Tancredo Neves, Raimundo Melo

