Prefeitura de Cruzeiro do Sul convoca aprovados em processo seletivo

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (18), a segunda convocação dos candidatos para o provimento de cargo de agente de combate às endemias da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul.

Os candidatos deverão comparecer à Secretaria Municipal de Planejamento, situada no novo Complexo Administrativo Municipal, Bairro Miritizal, para entrega dos documentos e demais procedimentos constantes no edital, nos dias 24 e 25 de setembro de 2020, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00. Os candidatos ora convocados, deverão providenciar todos os documentos.

PUBLICIDADE

Para consultar a lista de documentos e a lista dos convocados, CLIQUE AQUI.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários