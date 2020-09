Prefeitura de Cruzeiro do Sul informatiza Unidades Básicas de Saúde

Através de um cronograma está sendo instalado uma rede de computadores nas Unidades com acesso à internet

Nesta semana a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a instalação da rede de computadores nas Unidades Básicas de Saúde, que tem acesso a internet, com o intuito de organizar e facilitar o atendimento.

Antes os dados eram feitos através do meio impresso, e agora eles vão ficar armazenados e mais ágeis, aprimorando a qualidade do serviço como destacou a gerente da atenção básica Valéria Lima.

“Antigamente somente os agentes de saúde tinham acesso a maior parte dos dados, agora toda a equipe vai terá. Através do registro feito quando o usuário entra na unidade com o seu cartão do SUS, o cadastro ficará armazenado no centralizador, sem corrermos o risco de perda. Isso fortalece o nosso trabalho,” frisou ela.

De acordo com o profissional de TI Adonis Araújo, Unidades de Saúde como o Jesuíno Lins, 25 de Agosto e Cohab já receberam a instalação, e as demais que tem acesso a internet estão no cronograma. Durante a próxima semana será desenvolvida também uma capacitação para os profissionais.

“Esses novos recursos eletrônicos proporcionam muitos benefícios, pois com eles temos a possibilidade de conseguir aumentar a cobertura populacional, reduzir internações, acrescentar as ações supervisionadas e facilitar o atendimento médico,” finalizou Valéria Lima.