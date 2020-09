Prefeitura de Rio Branco faz nova convocação para aprovados em Processo Seletivo

A Secretária Municipal de Saúde está realizando a segunda convocação para os candidatos homologados no resultado final do concurso público simplificado para contratação em caráter excepcional, por tempo determinado, para vagas de: médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, cirurgião dentista, técnico de laboratório, agente de vigilância em saúde, educador social e auxiliar de farmácia, para atuação na atenção primária do município de Rio Branco.

Os novos convocados devem comparecer até o dia 04 de setembro, próxima sexta-feira, para realizar a entrega de documentos constantes no Edital, publicado no site da Prefeitura de Rio Branco. O horário de atendimento é de 08 às 12 horas e de 14 às 17 horas, na Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco – SEMSA – localizada na Avenida Brasil, nº 475 – 2º andar – Centro.

PUBLICIDADE

O candidato convocado deverá agendar sua apresentação através telefone 68. 3213.2515, para que não haja aglomeração e apresentar-se utilizando máscara.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários