Prefeitura de Rio Branco se reúne com segmentos da área de Esporte para debater possível retorno de atividades

Na oportunidade foram discutidas as propostas que serão levadas ao Comitê Estadual de Acompanhamento Especial da Covi-19

Para tratar sobre protocolos de saúde para um possível retorno de suas atividades, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), junto ao Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, se reuniu nesta quarta-feira, 23, com representantes do segmento de quadras, esportes radicais e escolinhas de futebol, no Centro Cultural Thaumaturgo Filho.

Na oportunidade foram discutidas as propostas que serão levadas ao Comitê Estadual de Acompanhamento Especial da Covi-19, para debater se é seguro ou não a volta destas ações esportivas.

PUBLICIDADE

Segundo o presidente da FGB, Sérgio de Carvalho, foram criados grupos de trabalho para, junto com a Vigilância Sanitária, elaborar o protocolo que será apresentado ao Comitê, que atualmente tem o poder de decisão sobre reaberturas de atividades.

Atualmente, a capital acreana se enquadra na fase amarela, que identifica “Atenção”, por isso, ainda se fazem necessários cuidados específicos em atividades que voltam ao funcionamento. “Encaminhamos a estruturação de protocolos específicos, com o objetivo de avaliar os riscos que envolvem essas atividades e preparar esses ambientes para o reinício de suas atividades, quando autorizado”, explicou o coordenador do comitê de enfrentamento ao Coronavírus, Osvaldo Leal.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários