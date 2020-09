Prefeitura intensifica serviços de infraestrutura nos bairros de Cruzeiro do Sul

Correndo contra o tempo e o inverno amazônico, que aparentemente demonstra ser forte este ano, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul vem intensificando as ações de infraestrutura com mais de 10 frentes de serviços, atuando nos bairros da zona urbana e em ramais na rural do município.

As equipes de obras estão atuando durante todo o dia e entrando pela noite, inclusive aos sábados, feriados e, se necessário, também aos domingos estarão realizando os serviços.

As principais frentes de serviços acontecem no ramais da boca do Môa e do Calango. Bem como, ainda existem outras equipes na Avenida Ildefonso Cordeiro, bairro do Saboeiro, Travessa Poncedônio Rodrigues, e na DJalma Dutra, com trabalhos voltados para implantação de bueiros, tapa buracos, entre outros.

A moradora da Travessa Poncedônio Rodrigues, Ana Amélia, disse está contente com os serviços que estão sendo realizado e que beneficiarão todos os moradores.

“Estamos ansiosos com a conclusão desse serviço. Há anos lutávamos por isso, e hoje estamos vendo todo o serviço de infraestrutura e escoamento de água sendo realizado. Estamos ansiosos pela finalização desta obra e de antemão já agradecemos ao prefeito Clodoaldo pela determinação de execução desta obra”, agradeceu.

O Secretário Municipal de Obras Mauri Barboza, “o Sinhor”, disse que o prefeito Clodoaldo determinou o avanço dos serviços já iniciados, para que haja a conclusão de todas as frentes de trabalhos. “O prefeito Clodoaldo determinou que possamos trabalhar sábados, feriados e, se necessário, domingo também para que possamos concluir os serviços já iniciados. Estamos tendo problemas com o tempo chuvoso mais continuaremos firmes na execução de cada uma de nossas 10 frentes de serviços”, concluiu o secretário.

