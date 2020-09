Presidente do PT diz que Leo obteve mandato legítimo para federal em 2018

Cesario Braga comemorou possível posse do petista após confirmação da cassação do mandato de Manuel Marcos

O presidente estadual do PT, Cesario Braga, afirmou ao ContilNet que o possível retorno do petista Leo de Brito à Câmara dos Deputados, em Brasília, após a cassação de Manuel Marcos, do Republicanos, representa uma vitória da Justiça.

Na noite desta terça-feira (23), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a perda do mandato de Marcos, já decidida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) no ano passado. Além dele, a deputada estadual Juliana Rodrigues, do mesmo partido, também foi cassada. Com isso, os votos foram recontados e os próximos na fila, Brito para federal e Pedro Longo (PV) para estadual, devem tomar posse.

“Fico muito feliz porque nós vamos ter mais um deputado federal se somando à bancada progressista da Câmara. O Leo é um voto certo na defesa da classe trabalhadora. Se ele tivesse sido deputado durante a votação da Reforma da Previdência, teria votado a favor dos trabalhadores. Então o Acre e o Brasil ganham mais um voto qualificado no enfrentamento à tentativa de retirada de direitos”.

Cesário comenta ainda que o PT vai ocupar, com Leo de Brito, um assento obtido legitimamente nas urnas. “A gente sabe que em condições normais, dentro da legalidade, se o jogo democrático tivesse acontecido de forma leal, ele já teria sido deputado lá no final de 2018. Mas nós tivemos de esperar um ano e pouco para que pudéssemos ver Justiça”.

As condenações de Manuel Marcos e Juliana Rodrigues se deram no âmbito da Operação Santinhos, da Polícia Federal, que comprovou os crimes de abuso de poder econômico, uso indevido de verbas do fundo partidário e compra de votos.

