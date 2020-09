Primeiro homem curado do HIV morre de câncer

Timothy Ray Brown, que ficou conhecido por anos como o 'Paciente de Berlim', livrou-se do vírus após um transplante de medula em 2007

O primeiro paciente do mundo curado de HIV, Timothy Ray Brown, morreu vítima de um câncer na Califórnia, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo seu companheiro nas redes sociais.

“É com grande tristeza que anuncio que Timothy morreu esta tarde cercado por mim e amigos, após uma batalha de 5 meses contra a leucemia”, afirmou Tim Hoeffgen no Facebook, de acordo com a agência de notícias Reuters.

PUBLICIDADE

Brown, um americano que ficou conhecido por anos como o “Paciente de Berlim”, recebeu em 2007 um transplante de medula na Alemanha de um doador com resistência natural ao HIV. Acreditava-se que ele tinha sido curado da leucemia, além de ter se livrado do vírus que provoca a Aids. Em setembro deste ano, ele anunciou que o câncer tinha voltado de forma agressiva.

O caso do americano inspirou uma geração de cientistas e deu esperança a pacientes infectados de que um dia será encontrada uma cura para Aids.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários