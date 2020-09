Programe-se: auxílio emergencial cairá na quarta-feira; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal irá realizar o depósito do auxílio emergencial em contas digitais a partir da próxima quarta-feira (23) para os nascidos em agosto que fazem parte do Ciclo 2 . É importante lembrar que ainda não será permitido o saque em dinheiro dos R$ 600 .

1ª parcela: aqueles que se cadastraram com ajuda de funcionários dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho;

1ª parcela: aprovados depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto;

2ª parcela: aqueles que tiveram cadastro aprovado em julho;

2ª parcela: aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho, que precisaram aguardar reanálise;

3ª parcela: quem começou a receber entre o final de junho e o começo de julho;

4ª parcela: quem começou a receber o dinheiro em maio; e

5ª parcela: quem começou a receber em abril, mas ficou de fora do primeiro lote.

Para todos esses, o calendário do auxílio é um só, dividido entre as datas de depósitos e as datas para saques e transferências, sendo separado apenas pelos meses de nascimento. Os depósitos vão de 28 de agosto, para os nascidos em janeiro, até 30 de setembro, para quem faz aniversário em dezembro. Os saques começam em 19 de setembro e vão até 27 de outubro.

Confira os calendários de depósitos e saques para o Ciclo 2

Depósitos:

28 de agosto – nascidos em janeiro;

2 de setembro – nascidos em fevereiro;

4 de setembro – nascidos em março;

9 de setembro – nascidos em abril;

11 de setembro – nascidos em maio;

16 de setembro – nascidos em junho;

18 de setembro – nascidos em julho;

23 de setembro – nascidos em agosto;

25 de setembro – nascidos em setembro;

28 de setembro – nascidos em outubro e novembro; e

30 de setembro – nascidos em dezembro.

Saques e transferências:

19 de setembro – nascidos em janeiro;

22 de setembro – nascidos em fevereiro;

29 de setembro – nascidos em março;

1º de outubro – nascidos em abril;

3 de outubro – nascidos em maio;

6 de outubro – nascidos em junho;

8 de outubro – nascidos em julho;

13 de outubro – nascidos em agosto;

15 de outubro – nascidos em setembro;

20 de outubro – nascidos em outubro;

22 de outubro – nascidos em novembro; e

27 de outubro – nascidos em dezembro.

Para inscritos no Bolsa Família, 6ª parcela já começou

Se os beneficiários do auxílio que se inscreveram pelo site, o aplicativo ou em uma agência dos Correios precisam esperar até quarta-feira para receber o dinheiro, os inscritos no Bolsa Família recebem antes. Eles são os primeiros a terem direito às novas parcelas de R$ 300.

Dividido pelo Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários do programa social, o calendário do auxílio neste mês vai se estender até 30 de setembro, com um grupo por dia, até que o beneficio seja pago aos que têm NIS final 0.

O dinheiro poderá ser sacado em caixas eletrônicos, lotéricas ou correspondente Caixa Aqui, com o cartão original do Bolsa Família. Segundo a Caixa, serão pagos R$ 4,3 bilhões de auxílio emergencial para mais de 16,3 milhões de pessoas (ou 12,6 milhões de famílias).

Quem está inscrito no programa social receberá um novo pagamento conforme o cronograma abaixo:

17 de setembro – NIS de final 1;

18 de setembro – NIS de final 2;

21 de setembro – NIS de final 3;

22 de setembro – NIS de final 4;

23 de setembro – NIS de final 5;

24 de setembro – NIS de final 6;

25 de setembro – NIS de final 7;

28 de setembro – NIS de final 8;

29 de setembro – NIS de final 9; e

30 de setembro – NIS de final 0.

O beneficiário tem o direito de sacar o valor que for mais vantajoso financeiramente: auxílio emergencial ou benefício original do Bolsa Família. Quem recebia até março R$ 400 de Bolsa Família, por exemplo, passou a receber R$ 600, porque a parcela do auxílio era maior. Agora, quem se enquadrar nessa exemplo voltará a sacar R$ 400, abrindo mão dos R$ 300, porque o benefício social antigo, do próprio Bolsa Família, é superior.