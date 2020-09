Programe-se: auxílio emergencial cairá na quarta; veja quem recebe

A Caixa irá realizar o depósito do auxílio emergencial em contas digitais a partir da próxima quarta-feira (16) para os nascidos em junho no Ciclo 2. É importante se lembrar que ainda não será permitido o saque em dinheiro.

Os depósitos da quinta parcela para os nascidos em maio começaram na sexta-feira (11) a mais de 4 milhões de pessoas. Nascidos em abril ainda receberam na última quarta (9). O Ciclo 2 é dividido entre os que recebem a 5ª parcela até os que recebem o auxílio pela primeira vez.

A parcela a ser recebida pelo beneficiário depende de quando o cadastro foi aprovado.

1ª parcela: aqueles que se cadastraram com ajuda de funcionários dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho;

1ª parcela: aprovados depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto;

2ª parcela: aqueles que tiveram cadastro aprovado em julho;

2ª parcela: aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho, que precisaram aguardar reanálise;

3ª parcela: quem começou a receber entre o final de junho e o começo de julho;

4ª parcela: quem começou a receber o dinheiro em maio; e

5ª parcela: quem começou a receber em abril, mas ficou de fora do primeiro lote.

Para todos esses, o calendário é um só, dividido entre as datas de depósitos e as datas para saques e transferências, sendo separado apenas pelos meses de nascimento. Os depósitos vão de 28 de agosto, para os nascidos em janeiro, até 30 de setembro, para quem faz aniversário em dezembro. Os saques começam em 19 de setembro e vão até 27 de outubro, a menos que as novas parcelas afetem os calendários já definidos.

Veja o calendário completo de todos os depósitos.

Depósito do dinheiro

16 de setembro – nascidos em junho

18 de setembro – nascidos em julho

23 de setembro – nascidos em agosto

25 de setembro – nascidos em setembro

28 de setembro – nascidos em outubro e novembro

30 de setembro – nascidos em dezembro

Liberação de saque e transferência

19 de setembro – nascidos em janeiro

22 de setembro – nascidos em fevereiro

29 de setembro – nascidos em março

1º de outubro – nascidos em abril

3 de outubro – nascidos em maio

6 de outubro – nascidos em junho

8 de outubro – nascidos em julho

13 de outubro – nascidos em agosto

15 de outubro – nascidos em setembro

20 de outubro – nascidos em outubro

22 de outubro – nascidos em novembro

27 de outubro – nascidos em dezembro

Obs.: A Caixa continuará permitindo o saque em dinheiro referente ao ciclo 1 (5 de setembro – nascidos em setembro / 12 de setembro – nascidos em outubro e novembro / 17 de setembro – nascidos em dezembro)

