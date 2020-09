Progressistas oficializa candidatura de Bocalom à prefeitura da capital nesta sexta

O Progressistas vai oficializar a candidatura de Tião Bocalom à prefeitura de Rio Branco nesta sexta-feira (11), às 18h, em convenção com transmissão online. A vice na chapa, Marfisa Galvão, do PSD, também será anunciada no ato. A coligação conta ainda com o Pros.

O evento será transmitido nos perfis do partido no YouTube, Instagram e Facebook (@progressistasacre).

A pré-candidatura de Bocalom e Marfisa foi o pivô para a saída do governador Gladson Cameli do Progressistas. O chefe do Executivo estadual queria levar seu partido a apoiar a reeleição da atual prefeita Socorro Neri (PSB), com possível indicação de vice.

Cameli chegou a trocar farpas com o presidente municipal da legenda e hoje está sem partido após ter sua possível filiação ao PSDB hostilizada pela deputada federal Mara Rocha, que comanda o ninho tucano no Acre.

