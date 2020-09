PSC deve oficializar pastor Jamyl Asfury no sábado como candidato à prefeitura

A convenção ocorre no auditório do Palácio do Comércio, das 16h às 19h, e será aberta apenas para correligionários e convencionais do partido

Já está tudo pronto para a grande festa do Partido Social Cristão (PSC) neste sábado (12), que vai oficializar o nome do pastor Jamyl Asfury à prefeitura de Rio Branco, além de apresentar 26 candidatos à Câmara Municipal. A convenção ocorre no auditório do Palácio do Comércio, das 16h às 19h, e será aberta apenas para correligionários e convencionais do partido.

“Nós escolhemos um nome muito bom para ser vice do pastor Jamyl nessa campanha. Com certeza vai agradar à população e somar muito nessa caminhada do PSC. Aproveitamos para reiterar o convite a todos nossos correligionários e convencionais para esse ato, que marcará o início de um projeto colocado diante de Deus e para a apreciação da população para mudar a história de Rio Branco” disse o empresário Whillyan Kretschmer, coordenador da campanha.

