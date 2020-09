PSL convoca convencionais para convenção municipal em Sena Madureira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Provisória Municipal do PSL – Partido Social Liberal, do Município de Sena Madureira – ACRE, por seu presidente, abaixo assinado, vem, nos termos do Estatuto do PSL, convocar os convencionais para a Convenção Municipal a realizar-se em no dia 16 de setembro de 2020, com início às 09 horas e termino as 14 horas, sito na chácara Coqueiral, estrada Xiburema, 270, zona rural, CEP:69940-000 nesta cidade de Sena Madureira no estado do Acre para deliberar sobre a seguinte:

PUBLICIDADE

ORDEM DO DIA

I. Escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

II. Formação de coligação partidária as eleições majoritárias de 2020.

III. Sorteio dos números dos candidatos a Vereador. IV. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

