Quase 24 mil pessoas infectadas pelo coronavírus já receberam alta médica no Acre

A Sesacre registrou 176 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado

O número de curados do coronavírus no Acre já é quase 24 mil, de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

São 23.813 altas médicas e 26.463 infectadas. Em 24 horas, cerca de 161 pessoas já foram liberadas.

PUBLICIDADE

SAIBA MAIS: Acre registra uma morte e 176 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

A Sesacre registrou 176 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, nesta quarta-feira (16).

Mais 1 óbito foi registrado nesta quarta-feira. Um mulher, M.M.C., de 68 anos, moradora de Rio Branco que deu entrada no dia 31 de agosto, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, e faleceu nesta terça-feira, 15, fazendo com que o número oficial de mortos pela doença subisse para 643 em todo o estado, nas últimas 24 horas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários