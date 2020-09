Quase 40 detentos tetam fugir do FOC e são impedidos por policiais penais

Uma tentativa de fuga foi registrada na noite desta segunda-feira, 21, no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Pelo menos 39 detentos empreenderiam fuga não fosse a ação rápida dos policiais penais de plantão. Com os presos foram encontradas sete cordas artesanais conhecidas como “teresa”, uma escada e uma chave artesanais, além de um simulacro de arma de fogo.

De acordo com a equipe da unidade, por volta das 18h40, o policial de plantão na guarita número 7 visualizou alguns presos no solário destinado ao banho de sol pavilhão “L”. Diante da situação, o operador chamou a atenção dos presos com comando de voz e realizou um disparo de advertência.

Com o barulho, alguns detentos retornaram para o interior do pavilhão, enquanto outros quatro presos já se encontravam na área externa do alojamento. Desta forma, com apoio de um segundo policial, mais dois disparos de advertência foram efetuados.

Via rádio os profissionais informaram sobre a tentativa de fuga no pavilhão “L” e foram prontamente atendidos pelo Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe) que prestou o devido apoio na contenção dos detentos.

Os policiais penais realizaram uma verificação de estrutura e identificaram que os detentos das celas 3, 4, 8 e 9 abriram o solário com uma chave artesanal. No total, 39 presos empreenderiam fuga, não fosse a ação rápida dos policiais penais. Durante a contagem foi verificado que nenhum detento havia fugido e que os quatro que estavam do lado de fora já tinham retornado pelo mesmo buraco feito no solário.

Diante dos fatos, os 39 detentos foram encaminhados para o isolamento preventivo e responderão a processo administrativo disciplinar para apurar a falta cometida.

