Quem é o empresário que estava quebrado e comprou fazenda na estrada de Porto Velho?

Missão do bem

A cada dia que passa o senador acreano, Marcio Bittar (MDB) vai se firmando como um dos maiores articuladores do Congresso Nacional. Em agenda com o presidente da República Jair Bolsonaro, ontem (16), lhe foi dada a tarefa de apresentar um programa social para atender mais de R$ 10 milhões de brasileiros.

Objetivo

Bittar quer beneficiar os cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade social e que ainda não recebem qualquer tipo de renda do Estado. A notícia repercutiu na última quarta-feira (16) nos jornais das principais emissoras do país, como a Globo, a GloboNews, a RecordTV e o SBT.

Gigante na política

Em pouco mais de um ano de mandato como Senador da República, Bittar se tornou um gigante na política em Brasília, se destaca pelo poder de articulação e pode entrar para a história como um dos melhores senadores do Brasil.

Alô Ministério Público

Dizem que um empresário do ramo de saúde que andava meio quebrado já comprou uma fazenda na região do km 50 de Porto Velho. Quem será? Como perguntar não ofende, quem são os donos das casas construídas no Ecoville? Camarada ganha um salário pequeno e apresenta um potencial econômico impressionante. Corajoso!

Altas traquinagens

O que impressiona é que esse povo está vendo gente indo preso quase toda semana pela Polícia Federal e continua fazendo altas traquinagens.

Pacote de obras

O governador Gladson Cameli deve licitar até o final do ano um pacote milionário de obras estruturantes para o estado. Otimista, o gestor deve transformar o estado em um canteiro de obras nos próximos dois anos.

Encontro

Governador Gladson Cameli reuniu jornalistas e assessores da comunicação para uma conversa franca durante toda a manhã desta quinta-feira (17). Bem ao seu estilo e sem protocolos, ele abriu o seu coração com os profissionais da comunicação sobre política, aliados e o seu futuro político. A conversa aconteceu no gabinete da secretária Silvânia Pinheiro.

Agenda

Desde ontem (16) que o governador faz agendas em secretárias e gabinetes sem os protocolos cerimoniais. Até uma visita ao vice-governador Major Rocha fez parte da quebra de rotina. Cameli disse que é tempo de ouvir para a tomada de decisões importantes em sua gestão.

Conselho Político

O governador Gladson Cameli vai chamar o ex-deputado Moisés Diniz e exigir mais resultados da articulação política. Não que esteja insatisfeito com Diniz – que assumiu o cargo recentemente – mas, a ideia é colocar água na fervura, principalmente no período eleitoral, evitando desgastes desnecessários na gestão.

Pós-eleição

Como a coluna adiantou, o Palácio Rio Branco fará uma profunda reforma em todos os escalões pós-eleição. Cameli vai acabar com as chamadas “capitanias hereditárias” que ocorrem em algumas secretarias, fato que de certa forma, tem inviabilizado a execução de alguns projetos de governo.

Alinhado com Bittar

O governador Gladson Cameli não esconde o seu contentamento com o senador Márcio Bittar. Satisfeito com o trabalho político do Senador em Brasília, disse que é um dos membros da bancada federal com quem ele vem mantendo muito diálogo.

DEM e SOLIDARIEDADE

Chamados de aliados de primeira hora, os deputados federais Alan Rick (DEM) e Vanda Milani (SD) subiram nos conceitos do Palácio Rio Branco. Estão descartadas quaisquer mudanças na gestão quando o assunto envolve esses dois partidos.

Preocupa

O aumento nos casos de doenças respiratórias no Acre preocupa as autoridades de saúde. Ainda tem setor que não defende medidas mais duras contra o desmatamento. Essa combinação de doenças respiratórias e covid-19 é como colocar gasolina no fogo. Fica o alerta.

Pauta ambiental

Reunião na Casa Civil tratou de desburocratizar mais ainda, as licenças para o setor da pecuária. Atualmente, para conseguir financiamento, é necessário que o produtor possua licenciamento para a produção de grãos, licenciamento de culturas temporárias e perenes, outorga de água e também garantir a dessedentação dos animais, que prevê os loc…

Não sabe o que diz

Deputada Jessica Sales, que faz um segundo mandato apagado, não deve saber o significado da palavra forasteiro. Pessoal das redes ficaram pasmos ao ver ela chamar o deputado Ghelen Diniz de forasteiro. Ora, Diniz pe nascido e criado em Sena Madureira.

Ficou furioso

“Jéssica deveria estar explicando os “bacus” que a Polícia Federal deu na semana passada na casa de seu irmão, Fagner, e de seu pai, Vagner Sales”, disse um eleitor de Ghelen.

Perdeu um voto

Eleitor senamadureirense que votou em Jéssica, na eleição passada, disse ao colunista que ficou decepcionado com o discurso de ódio da deputada durante convenção emedebista no Iaco. “Deixa eu encontrar com ela por aqui (Sena) que vou lhe dizer umas boas”, prometeu.

