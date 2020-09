Quino, cartunista argentino criador de Mafalda, morre aos 88 anos

Quino, cartunista argentino conhecido por criar as histórias em quadrinhos da personagem Mafalda, morreu aos 88 anos, confirmou seu editor, Daniel Divinsky, pelo Twitter. A causa da morte não foi divulgada.

Joaquín Salvador Lavado foi o criador das histórias em quadrinhos mais traduzidas da língua espanhola. Ele nasceu em 1932, em Mendoza, na Argentina, onde voltou a morar desde 2017, após a morte de sua mulher, Alicia Colombo.

Seu nome será sempre associado ao de sua personagem mais famosa, a menininha esperta, que brinca com metáforas sobre problemas políticos e sociais.

Criação de Mafalda

Quino criou Mafalda já em seu primeiro emprego como desenhista publicitário, em 1962. A garotinha seria personagem de uma peça de propaganda, que foi rejeitada por jornais na época.

O autor retomou o personagem em 1964. As tirinhas, agora não mais comerciais, acabaram sendo publicadas em jornais do mundo todo. Mais tarde, os livros com a histórias de Mafalda foram traduzidos para mais de 30 idiomas.

A personagem também virou protagonista de um filme, produzido na Argentina e lançado em 1982.

Além da garotinha, as tirinhas também tornaram célebres personagens como Manolito, Susanita, Guille, Felipe, Liberdade e Burocracia

