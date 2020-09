Quinze dos 17 vereadores de Rio Branco disputam a reeleição em novembro

Apenas Jakson Ramos e José Juruna optaram por não seguir com a atividade parlamentar

Dos 17 vereadores que compõem a atual legislatura em Rio Branco, apenas dois optaram por não seguir com a atividade parlamentar: Jakson Ramos, do PT, e José Carlos Juruna, do Avante.

Os outros 15 fizeram o registro da candidatura à reeleição e já estão em campanha para garantir mais quatro anos de mandato.

São eles: Eduardo Farias (PCdoB), Artêmio Costa (PL), Railson Correia (Podemos), Lene Petecão (PSD), Rodrigo Forneck (PT), Emerson Jarude (MDB), João Marcos Luz (MDB), N. Lima (PP), Dankar (Pros), Antonio Morais (PSB), Elzinha Mendonça (PSB), Celio Gadelha (MDB), Clezio Moreira (PSB), Anderson Sandro (PSD) e Raimundo Neném (PSB).

As eleições acontecem no dia 15 de novembro.

