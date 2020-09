Rafa Kalimann posa de biquíni PP e seguidores enlouquecem

A digital influencer confessou que sofreu com crises de pânico após sair do BBB20

Rafa Kalimann é treinada na arte de seduzir nas redes sociais. Com quase 20 milhões de seguidores, a vice-campeã do BBB20 roubou a cena ao se exibir de biquíni na tarde desta segunda-feira (14).

Com o corpão definido, a musa foi cercada de elogios. “Que arraso! Sempre linda”, disse um marmanjo. “Caraca! Sem palavras para a beleza dessa mulher, que coisa mais perfeita. Não aguento isso não”, confessou outro fã.

PUBLICIDADE

Vale lembrar que, recentemente, a digital influencer confessou que sofreu com crises de pânico após sair da casa mais vigiada do Brasil, em abril deste ano.

“No começo, eu confesso que tive muito medo de escancarar e por para fora, de demonstrar fraqueza e fragilidade, achando que as pessoas não iriam me entender. A partir do momento que eu me abri para isso, para pedir ajuda e entender a necessidade, principalmente por profissionais, a minha síndrome do pânico ficou para trás. Eu não desisti de lutar pela minha vida. Tive apoio e hoje eu sou apoio”, contou ela.

[Foto de capa: Reprodução/Instagram]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários