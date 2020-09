Raíssa Barbosa brinca com chantilly em live sensual do funkeiro PK Delas; assista

A coluna do Léo Dias já contou que Raíssa Barbosa, acreana participante de ‘A Fazenda 12’, cobra cerca de R$ 100 por mês para enviar conteúdo adulto para os assinantes de seu perfil no site ‘OnlyFans’. Agora, a novidade é que a peoa também já andou mostrando seus atributos na internet sem receber nada além de alguns seguidores. Isso rolou durante uma live sensual realizada pelo funkeiro PK Delas, na quarentena.

No vídeo que circula pelas redes sociais, Raíssa não mostra nada a mais do que um biquini mostraria — até porque seria contra as diretrizes do Instagram. Mas, o curioso é a forma como ela cobre os mamilos: com chantilly! A ex-vice-Miss Bumbum também aproveita para se deliciar com o doce e rebola para a câmera enquanto é incentivada por PK Delas, que a convidou para participar da live.

PUBLICIDADE

O funkeiro causou muita polêmica nas redes sociais, no início da quarentena, quando começou a fazer as lives proibidonas.Ele e os amigos apareciam em uma janela tocando músicas e adicionavam fãs que estivessem dispostas a dançar e até tirar a roupa. Isso fez com que seus números no Instagram explodissem. Em apenas uma semana, ele ganhou mais de um milhão e meio de seguidores.

Se Raíssa já causava aqui fora, dentro do confinamento ela vem causando muito mais. A peoa se revoltou com os homens que combinaram de mandá-la para a roça e jogou um copo d’água em Biel, chamando ele e Lipe Ribeiro de “boys lixo”. Ela também não foi bem recebida por MC Mirella, que a chamou de “amante do meu ex” quando viu a acreana chegar na sede. Porém, as moças já se acertaram e convivem bem. [Foto: Reprodução/Instagram]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários