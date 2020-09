Raissa Barbosa se revolta e joga água na cara de Biel: “Boy lixo”; veja o vídeo

Na madrugada desta quarta-feira (16), a peoa Raissa Barbosa, que já está na eliminação de quinta-feira (17), acabou perdendo a linha com alguns colegas de confinamento.

A ex-miss bumbum recebeu 8 votos, sendo todos dos homens da casa, com exceções de Mariano e Lucas Maciel. Minutos antes, durante uma crise em sua cama, a modelo do OnlyFans já havia comunicado às amigas que estava descontrolada e que iria fazer uma merda muito grande no reality.

Na cozinha, o ator Mateus Carrieri tentou justificar o voto para a acreana, dizendo que não houve combinação. Inconsolável com a situação, Raissa Barbosa acabou jogando água em Biel, ao ver o cantor se aproximar da conversa. “Eu tentei me aproximar dele, do Lipe também, de todos, e vocês fazem o que comigo? Me metralham.”

E repetiu: “Não tem script! Eu tentei me aproximar do Lipe, dele, tentei me aproximar dos dois boys lixos e o que eles fizeram?”, se exaltou a participante. “Você só dormia!”, rebateu Lipe Ribeiro, ouvindo os gritos de indignação da modelo: “Eu só dormi?! Eu só dormi?!”, questionou Raissa, revoltada.

amei a raissa jogando agua no biel mas claramente ela nao ta bem pic.twitter.com/wBAZeipzgB — João Pedro (@ctrljoao) September 16, 2020

[Foto de capa: Reprodução/Instagram]

