Recuperada, Joelma detalha sintomas da covid: “Afetou visão, mente, pulmão”

“Eu fiquei muito inchada, com o corpo de uma grávida de nove meses. Fiz vários exames, tive problema no intestino, no estômago, no fígado. Foi pancada, afetou minha visão, minha mente, meu pulmão”, começou Joelma, que ficou com sintomas por mais de um mês.

“Foi muito tempo, mais de quarenta dias. Com trinta dias ainda dava positivo [o teste]. Com quarenta, quarenta e cinco, eles foram embora. As sequelas ficaram. Eu não conseguia cantar por culpa do meu pulmão, a respiração ficou curta, eu me cansava. Não conseguia segurar a afinação, dar notas prolongadas”, completou.