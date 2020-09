refeitura recolhe mais de 1100m³ de entulhos durante mutirão em Cruzeiro do Sul

O mutirão de limpeza iniciado há quase um mês pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Coordenação de Limpeza Municipal em parceria com a Secretaria de Saúde, já recolheu mais de 1100m³ de entulhos nos bairros da cidade. Nesta semana as ações estão sendo executadas no Parque Linear Antônio de Paula, no bairro do Remanso, além de outras equipes que concluem os serviços no Telégrafo.

O morador Cleomilton Pereira Barros agradeceu a prefeitura pela limpeza. Segundo ele, os trabalhos foram realizados com qualidade, deixando a rua limpa e agradável para quem passa pelo local.

“O serviço está ótimo. Está ficando tudo muito limpo, as máquinas estão trabalhando. Nós fomos avisados que os servidores iam passar, e tiramos o que tinha de entulho dentro dos quintais e colocamos para eles recolherem na rua”, agradeceu o morador.

A Coordenação de Limpeza segue um cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, levando em consideração o número de casos de dengue em cada localidade. Cada localidade que recebe as ações recebe inicialmente a visita dos agentes de endemias, que realizam a vistoria dos quintais e toda orientação necessária, instruindo os moradores a recolherem os entulhos e colocarem na frente das residências para serem recolhidos pela equipe de limpeza que passa posteriormente também com os serviços de roçagem e desobstrução de bueiros.

Segundo Igor Neves, coordenador de limpeza, os serviços estão tendo um retorno positivo dos moradores.

“É uma quantidade muito grande de entulho que estamos recolhendo. Apenas no primeiro dia tiramos mais de 200m³ de entulhos. Estamos procurando proporcionar um ambiente salubre, estético e agradável para população. Vale levar em consideração que estamos fazendo o serviço completo em todas as localidades por onde estamos passando”, enfatizou.

O coordenador destacou a necessidade da população manter as localidades limpas após os serviços realizados pela municipalidade.

“Notamos muito lixo jogado em locais indevidos, então pedimos que a população faça a responsabilidade deles. O poder público tem o dever de coletar e destinar, já o munícipe tem a responsabilidade de armazenar devidamente o material. Limpeza pública é questão de saúde pública, e estamos aqui no intuito de levar o melhor para sociedade cruzeirense”, finalizou.