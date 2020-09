Renda Brasil: Veja quem vai poder receber o novo benefício do governo

Pontos importantes do novo benefício

Alguns pontos do novo programa, porém, estão mais avançados, como quem poderá receber e o valor médio do benefício. As informações foram confirmadas por fontes de matérias da “Folha de S.Paulo”, “Estadão”, “O Globo” e “Gazeta”. Veja abaixo:

Qual o valor do Renda Brasil?

O valor do Renda Brasil deverá ser superior aos R$ 190 médios do Bolsa Família, o valor pode chegar à R$ 300, mas as informações apontam que pode ser de R$ 232. Esse valor seria referente para diluir duas das principais necessidades:

Superação da pobreza – R$ 100

Por cada criança de 0 a 15 anos – R$ 100

Quem poderá aderir ao programa?

O Renda Brasil estará disponível para famílias com renda média de até R$ 250 por pessoa. De acordo com o divulgado as famílias que possuam renda de até R$ 450 por pessoa também poderá receber o benefício, entretanto o valor pago não será integral.

Renda Brasil pode pagar o Auxílio Creche

Além do valor já informado, o Renda Brasil também pode pagar um saldo de R$ 250 para as crianças dos brasileiros beneficiários do programa, para que os familiares possam escolher uma creche para seus filhos ficarem. Vale lembrar que o objetivo é estimular a inclusão das mulheres no mercado de trabalho e de que a ideia do governo não é fazer creches publicas, e sim dar autonomia para que os pais possam escolher uma creche.

Como me cadastrar no Renda Brasil?

Ainda não houve definições de como os brasileiros serão inscritos no novo programa. O que se sabe é que os inscritos serão retirados do CadÚnico e também será utilizado a base de dados do Auxílio Emergencial para levantar quais brasileiros se enquadram nos requisitos. Tendo em vista que com o Auxílio Emergencial o governo pode fazer um levantamento de dados que mostrou um grande deficit de pessoas de baixa renda que se enquadram nas exigências mas não recebem nenhum tipo de benefício social do governo.