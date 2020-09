Rio Branco é a segunda capital do Brasil com melhor ensino básico nos anos iniciais

No Ideb, a capital ficou com 6,7, perdendo apenas para Teresina, que ficou com 7,4

Saiu nesta terça-feira (15) o Ideb 2019, índice que avalia o desenvolvimento da educação básica brasileira. Nele, Rio Branco se destacou como a segunda capital do Brasil com o melhor ensino nos anos iniciais da rede municipal e está acima da meta estabelecida.

Ele avalia a evolução da aprendizagem no país, com base no desempenho dos alunos em português e matemática. O objetivo é levar o Brasil a atingir a mesma média de conteúdo de alunos de países desenvolvidos (OCDE). Em uma escala de zero a 10, a meta é chegar a 6 na média geral, tanto em escolas públicas quanto particulares.

A capital ficou com 6,7, perdendo apenas para Teresina, que ficou com 7,4. Em 2017, Rio Branco estava com 6,5, quando ficou em terceiro lugar, perdendo também para Palmas, que hoje assume a terceira colocação, com 6,6.

A cada dois anos, o MEC estabelece metas intermediárias para se atingir o objetivo final no prazo.

Abaixo da meta estão o Amapá, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia atingiram o esperado.

Sobre o Ensino Médio, o Estado teve alta de 2,57%, entre 2017 e 2019, ficando em 5º lugar, com um índice de 3,74, entreos 16 estados avaliados. O estado ficou atrás do Pernambuco, Ceará, Rondônia e Tocantins, num índice de zero a 4,50.

