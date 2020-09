Rio Branco encara o Independente-PA na estreia do Brasileirão da Série D

O Rio Branco inicia neste sábado (19) a partir das 17h, no estádio Arena Acreana, sua caminhada rumo ao acesso à próxima edição do Campeonato Brasileiro da Série C

Com o quinto treinador na temporada, o Rio Branco inicia neste sábado (19) a partir das 17h, no estádio Arena Acreana, sua caminhada rumo ao acesso à próxima edição do Campeonato Brasileiro da Série C. O adversário de estreia do alvirrubro será o Independente, da cidade de Tucuruí, no Pará.

O time estrelado chega ao confronto após a dolorosa perda do título do returno do Campeonato Acreano, assim como da vaga na milionária edição da Copa do Brasil/2021. O técnico Celso Teixeira, 59 anos, busca neste início de trabalho recuperar a autoestima dos jogadores e a escalação para o jogo de estreia será divulgada apenas nos vestiários. O meia Ângelo segue no departamento médico e não encara o Galo Elétrico.

O meia-atacante Filipinho, 24 anos, declarou ao ge que não esconde a motivação pela chance e espera poder aproveitar cada minuto em campo. O atleta ressalta que os jogadores do Alvirrubro estão conscientes da importância da competição, após a perda do título estadual e da chance de conquistar a segunda vaga do Acre nas competições nacionais da temporada 2021 através do Campeonato Acreano.

O Rio Branco está no grupo 1 da Série D, ao lado de Atlético-AC, Bragantino-PA, Independente-PA, Fast-AM, Galvez, Ji-Paraná-RO e Vilhenense-RO. A estreia será neste sábado (19), contra o Independente-PA, na Arena Acreana, na capital do Acre, às 19h (de Brasília).

Independente chega escalado

Após enfrentar uma longa e cansativa viagem da cidade de Tucuruí-PA até o Acre, o Independente, equipe do técnico Charles Guerreiro, busca roubar pontos fora de casa diante do Estrelão. O clube chega na competição também mirando o acesso para buscar calendário nas competições nacionais do próximo ano, tanto que contratou 18 jogadores. O goleiro Evandro Gigante, após deixar o clube no primeiro semestre deste ano, acertou seu retorno ao clube. Segundo ele, o planejamento será de fundamental importância para o clube brigar pelo acesso.

Oitavo colocado no Parazão/2020, o Galo Elétrico deve ir a campo com a seguinte formação: Evandro Gigante; Marcelinho, Pedrão, Bruno Lopes e Ezequias; Renatinho, William Salvaterra e Guilherme; Danrlei, Raygol e Joãozinho.

